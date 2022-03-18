Конашенков: силы ЛНР в ходе наступления в восточных кварталах Северодонецка вклинились в оборону войск Украины на два километра

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18 марта 2022, 20:03

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Силы ЛНР в ходе наступления в восточных кварталах города Северодонецка вклинились в оборону украинских войск на два километра. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения РФ за день продвинулись на глубину до шести километров и вышли на рубеж Новоукраинка — Шахтерское. Силы ЛНР, развивая наступление в восточных кварталах Северодонецка, вклинились в оборону противника на два километра, рассказал Конашенков.

Ранее сегодня стало известно, что российская армия уничтожила высокоточным оружием стоянку с боевыми самолетами на авиазаводе Львова.