Российская армия уничтожила высокоточным оружием стоянку с боевыми самолетами на авиазаводе Львова

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18 марта 2022, 19:46

Украинский самолет, STAR-MEDIA / globallookpress.com

Армия России уничтожила высокоточным оружием стоянку с боевыми самолетами на авиазаводе Львова. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«ВС РФ уничтожили высокоточным оружием стоянку с боевыми самолетами на авиазаводе Львова и склады оружия в пригородах Николаева и Вознесенска», — процитировал сообщение Минобороны Telegram-канал ТАСС.

Также в ведомстве рассказали, что в течение сегодняшнего дня оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ликвидировала 54 военных объекта Украины.

Как сообщалось ранее в пятницу, Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что чеченские бойцы освобождают в городе Мариуполе здание за зданием.