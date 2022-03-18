Глава Чечни Кадыров: «Наши бойцы освобождают в Мариуполе здание за зданием»

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18 марта 2022, 15:36

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченские бойцы освобождают в городе Мариуполе здание за зданием. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Наши бойцы освобождают в Мариуполе здание за зданием. Да, это происходит не так быстро, как бы всем хотелось. Но в каждой квартире и в каждом подвале могут находиться мирные жители и дети, поэтому наши бойцы не спешат», — говорится в публикации Кадырова.

Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры боевой работы вертолетов Ка-52, обеспечивавших высадку десанта на украинском военном аэродроме.