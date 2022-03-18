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Минобороны России показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52, обеспечивавших высадку десанта на украинском военном аэродроме

, 14:40

Минобороны России показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52, обеспечивавших высадку десанта на украинском военном аэродроме
Вертолеты Ка-52, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры боевой работы вертолетов Ка-52, обеспечивавших высадку десанта на украинском военном аэродроме. Видео, предоставленное ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны опубликовало кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, обеспечивавшей высадку десанта на одном из украинских военных аэродромов», — пишет TG-канал.

РФ с 24 февраля проводит специальную операцию на территории соседней страны. Ранее в пятницу сообщалось, что российская армия для защиты мирного населения уничтожила снарядами «Искандер» украинские ракетные комплексы «Точка-У».

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