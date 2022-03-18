Минобороны России показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52, обеспечивавших высадку десанта на украинском военном аэродроме

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры боевой работы вертолетов Ка-52, обеспечивавших высадку десанта на украинском военном аэродроме. Видео, предоставленное ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.
«Минобороны опубликовало кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, обеспечивавшей высадку десанта на одном из украинских военных аэродромов», — пишет TG-канал.
РФ с 24 февраля проводит специальную операцию на территории соседней страны. Ранее в пятницу сообщалось, что российская армия для защиты мирного населения уничтожила снарядами «Искандер» украинские ракетные комплексы «Точка-У».