Армия России для защиты мирного населения уничтожила «Искандерами» украинские комплексы «Точка-У»

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18 марта 2022, 13:55

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия для защиты мирного населения уничтожила снарядами «Искандер» украинские ракетные комплексы «Точка-У». Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Для защиты мирных граждан от ударов киевского режима вооруженные силы РФ двумя ракетами "Искандер" уничтожили украинские комплексы "Точка-У"», — процитировал сообщение военного ведомства Telegram-канал ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно, что российские силы ПВО отразили ночную ракетную атаку украинских националистов по жителям города Мелитополя. Согласно имеющейся информации, обстрел с применением снарядов «Точка-У» велся с юго-восточной окраины Запорожья.