Российские силы ПВО отразили ночную ракетную атаку украинских националистов по мирным жителям Мелитополя

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18 марта 2022, 13:26

Комплексы «Точка-У», Vadim Savitsky / globallookpress.com

Российские силы противовоздушной обороны отразили ночную ракетную атаку украинских националистов по мирным жителям города Мелитополя. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя», — привел информацию, предоставленную военным ведомством, Telegram-канал ТАСС.

В Минобороны рассказали, что националисты нанесли удары снарядами «Точка-У» с кассетными боевыми частями по жилым кварталам Мелитополя прошлой ночью. Согласно имеющимся сведениям, обстрел велся с юго-восточной окраины Запорожья.

Как сообщалось ранее сегодня, в интернете появилось видео, где запечатлено уничтожение узла связи военных Украины с помощью российского беспилотника.