Российское Минобороны опубликовало видео уничтожения узла связи военных Украины с помощью беспилотника

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18 марта 2022, 13:06

Беспилотник, MOD Russia / globallookpress.com

Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение узла связи военных Украины с помощью беспилотного летательного аппарата. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения узла связи украинских военных беспилотником», — пишет TG-канал.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Как сообщалось ранее в пятницу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с заявлением, согласно которому данная операция упредила угрозу нападения Киева на республики Донбасса.