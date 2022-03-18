Сергей Лавров: спецоперация России на Украине упредила угрозу нападения Киева на республики Донбасса

Специальная операция Российской Федерации на территории Украины упредила угрозу нападения Киева на республики Донбасса. С соответствующим заявлением в разговоре с RT выступил Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел РФ.
«Начатая Россией спецоперация упредила угрозу нападения на ЛНР и ДНР со стороны Украины», — процитировал руководителя МИД Telegram-канал «RT на русском».
Спецоперация Москвы на Украине стартовала 24 февраля. Ранее на текущей неделе сообщалось, что российская артиллерия уничтожила в Киевской области позиции националистов, обнаруженные с помощью беспилотного летательного аппарата.