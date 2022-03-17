Российская артиллерия уничтожила в Киевской области позиции украинских националистов, обнаруженные с помощью дрона

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17 марта 2022, 15:10

Артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российская артиллерия уничтожила в Киевской области позиции украинских националистов, обнаруженные с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны публикует кадры уничтожения позиций украинских националистов в Киевской области. Они были обнаружены с помощью БПЛА. Вся техника и личный состав были ликвидированы точным попаданием артиллерийского огня», — указывает TG-канал.

Ранее в четверг Рамзан Кадыров отметил в своем Telegram-канале, что чеченские отряды ликвидируют укрепленные районы националистов в городе Мариуполе, заставляя украинские силы отступать.