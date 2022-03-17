Кадыров: чеченские отряды ликвидируют укрепрайоны националистов в Мариуполе, заставляя украинские силы отступать

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17 марта 2022, 14:39

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Чеченские отряды ликвидируют укрепленные районы националистов в городе Мариуполе, заставляя украинские силы отступать. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чеченские бойцы продолжают принимать самое деятельное участие в штурме Мариуполя. Наши отряды один за другим успешно ликвидируют укрепрайоны националистических группировок, заставляя неприятеля отступать», — говорится в публикации Кадырова.

Он заверил, что «в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней».

Как сообщалось ранее сегодня, МИД России заявил, что продолжительность специальной операции на Украине будет зависеть от готовности Киева выполнить требования Москвы.