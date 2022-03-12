Боррель высказал опасение, что Россия может направить свои действия против «одной из стран НАТО»

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12 марта 2022, 21:16 Источник: ТАСС

Жозеп Боррель, Cazaro De Luca/globallook.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель высказал опасение, что Россия может расширить рамки своей военной деятельности, поэтому все усилия Евросоюза сейчас направлены на ее изоляцию от международного сообщества. Об этом он сказал в субботу в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

Боррель сообщил, что у Евросоюза есть серьезные опасения по поводу того, что Россия может «расширить свою военную деятельность», направив ее «против одной страны НАТО или против другой страны». В такой ситуации, по его мнению, Россия должна быть изолирована.

«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну», — заявил Боррель. Именно эту цель преследуют, по его словам, масштабные санкции, введенные в отношении России: они должны «нанести экономике такой ущерб», чтобы РФ не могла продолжить свои действия в Украине.

В субботу, после завершения телефонного разговора Путина, Макрона и Шольца французский телеканал BFM анонсировал новые санкции Евросоюза в отношении России.