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BFM: Евросоюз в ближайшие часы введет новые санкции против РФ после переговоров Путина, Шольца и Макрона

, 19:30 Источник: ТАСС

BFM: Евросоюз в ближайшие часы введет новые санкции против РФ после переговоров Путина, Шольца и Макрона
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц, Kay Nietfeld/dpa/globallook.com

В ближайшие часы Евросоюз объявит о новых санкциях в отношении России из-за ее военной спецоперации в Украине, сообщил в субботу со ссылкой на источник в Елисейском дворце французский телеканал BFM.

По информации источника, новые санкции — ответ на нежелание Москвы остановить спецоперацию, которое было продемонстрировано в ходе телефонного разговора Путина, Шольца и Макрона в субботу.

Собеседник телеканала охарактеризовал переговоры лидеров трех стран как «очень откровенные и трудные» и заявил, что Москва «не продемонстрировала желания остановить войну».

«Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», - приводит слова источника BFM.

 Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора в субботу Макрон и Шольц настаивали на незамедлительном прекращении огня в Украине. 

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