Правительство ФРГ: во время разговора с Путиным Макрон и Шольц настаивали на незамедлительном прекращении огня в Украине

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12 марта 2022, 17:22 Источник: ТАСС

Фото с сайта Кремля.

В субботу состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона. По данным немецкой стороны, он длился 75 минут.

«В ходе разговора, который продлился 75 минут, федеральный канцлер и французский президент настаивали на незамедлительном прекращении огня в Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта. Относительно остальных деталей было решено хранить молчание», - говорится в заявлении правительства ФРГ, опубликованном по окончании переговоров.

Сообщается также, что до разговора с Путиным канцлер ФРГ пообщался с Зеленским. «Шольц узнал его оценку сложившейся ситуации. Стороны договорились поддерживать связь», - отмечается в заявлении.

Предыдущий разговор лидеров трех стран состоялся 10 марта.