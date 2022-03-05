Депутат Фёдоров предложил повысить маткапитал на детей в семьях участников спецоперации на Украине

Депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров предложил главе Министерства финансов Антону Силуанову повысить материнский капитал при рождении детей в семьях военных, участвующих в спецоперации на Украине.
Копия письма есть в распоряжении RT.
Фёдоров отметил, что ежедневно российские солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции на Украине рискуют собственными жизнями в целях освобождения соседнего государства от националистических формирований и повышения безопасности своей страны. Депутат призвал Силуанова, исходя из возможностей федерального бюджета, рассмотреть вопрос о возможности повышения суммы материнского капитала на 50% на детей, которые родятся в семьях военнослужащих.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил выплаты семьям погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине.