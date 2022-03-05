Депутат Фёдоров предложил повысить маткапитал на детей в семьях участников спецоперации на Украине

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5 марта 2022, 09:37 Источник: RT

дети, фото: pexels.com

Депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров предложил главе Министерства финансов Антону Силуанову повысить материнский капитал при рождении детей в семьях военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Копия письма есть в распоряжении RT.

Фёдоров отметил, что ежедневно российские солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции на Украине рискуют собственными жизнями в целях освобождения соседнего государства от националистических формирований и повышения безопасности своей страны. Депутат призвал Силуанова, исходя из возможностей федерального бюджета, рассмотреть вопрос о возможности повышения суммы материнского капитала на 50% на детей, которые родятся в семьях военнослужащих.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил выплаты семьям погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине.