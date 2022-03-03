Путин назначит выплаты семьям погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине

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3 марта 2022, 20:29 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и члены Совета Безопасности почтили минутой молчания память погибших в ходе специальный военной операции на Украине. Всем семьям выплатят компенсацию.

По данным Минобороны России на 2 марта, в ходе спецоперации погибли 498 российский военных, еще 1 597 получили ранения. При этом со стороны Украины зафиксировано более 2 870 умерших и около 3 700 пострадавших.

Путин отметил, что членам семей российских военнослужащих, погибших при операции на Украине, выплатят 7 миллионов 421 тысяча рублей, а также ежемесячное пособие.

"Считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей",- добавил он.

Глава государства уточнил, что военнослужащие, раненные при проведении операции, получат страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. По словам Путина, если контрактник из-за травмы будет признан негодным, то он получит единовременное пособие в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей, в случае инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию.

«… нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующих в спецоперации и получивших ранение, по 3 миллиона рублей»,- продолжил президент.

Политик напомнил, что русские и украинцы - это один народ. Путин добавил, что никогда не откажется от этих слов.