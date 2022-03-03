Путин в ходе совещания с членами Совбеза сообщил, что спецоперация идет по плану

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3 марта 2022, 20:17 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности сообщил, что специальная военная операция на Украине идет по плану.

Путин отметил, что спецоперация на Украине идет в строгом соответствии с графиком, а все поставленные задачи успешно решаются. По словам главы государства, Вооруженным силам России удалось прорвать оборону в районе Волновахи, которую националисты укрепляли почти восемь лет. Президент добавил, что солдаты и офицеры действуют мужественно и с полным пониманием своей правоты, а также остаются в строю, несмотря на ранения.

При этом российский лидер рассказал, что националисты и иностранные наемники прикрываются мирными жителями как живым щитом.