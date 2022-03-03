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Путин заявил, что задачи спецоперации России на Украине будут выполнены в любом случае

, 16:25

Путин заявил, что задачи спецоперации России на Украине будут выполнены в любом случае
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены.

Путин отметил, что задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что появятся дополнительные требования к Киеву.

Ранее сообщалось, что в четверг Макрон провел телефонные переговоры с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Французский лидер уже говорил, что конфликт между Москвой и Киевом «продлиться долго» и призывал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.

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