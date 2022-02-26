Президент Франции Макрон о вооруженном конфликте на Украине: «Война продлится долго»

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26 февраля 2022, 10:54 Источник: Telegram-канал ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон, European Union / globallookpress.com

Французский президент Эммануэль Макрон, говоря об идущем в настоящий момент вооруженном конфликте на территории Украины, заявил, что «война продлится долго». Об этом сообщает ТАСС.

«Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что "война продлится долго", и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы», — отмечается в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что в Совете Безопасности ООН одиннадцать государств проголосовали за резолюцию, осуждающую военную спецоперацию Москвы на Украине. РФ наложила на резолюцию вето.