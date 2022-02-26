В Совбезе ООН ночью 11 стран проголосовали за осуждение спецоперации на Украине

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26 февраля 2022, 08:30

Василий Небензя, фото: MFA Russia, globallookpress.com

В ночь на субботу, 26 февраля, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) состоялось голосование по резолюции, осуждающей военную спецоперацию на Украине. Инициаторы этой резолюции - США и Албания.

За проголосовали 11 стран. Три страны - Китай, Индия и ОАЭ - воздержались. Россия наложила вето на резолюцию, - передает RT.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция, несомненно, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся с 2014 года.

"Почему вы не замечали, что на Донбассе проживает более 4 млн жителей, которых вы называли «пророссийскими сепаратистами»? Почему не одернули П.Порошенко, который сказал, что они будут «гнить в подвалах»? В.Зеленского, который называл их «нелюдями»?" - обратился Небензя к участникам голосования.

Дипломат поблагодарил КНР, Индию и ОАЭ, которые не стали поддерживать документ.