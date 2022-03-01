Вице-канцлер ФРГ Хабек: последние 10 лет Германия проводила наивную политику в отношении России, сейчас ситуация изменилась

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1 марта 2022, 21:55 Источник: "Свободная пресса"

Роберт Хабек, Kay Nietfeld/globallook.com

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, заявил, что на протяжении последних десяти лет его страна вела неправильную политику по отношению к России. Однако теперь, с приходом нового правительства, ситуация в корне изменилась.

По словам Хабека, результатом действий правительства Ангелы Меркель, которое вело «наивную, возможно, неправильную» политику в отношении России стало то, что Германия оказалась в «большой энергополитической зависимости» от РФ.

Сейчас, заявил Хабек, ситуация изменилась. «У нас был «Северный поток — 2», теперь не просматривается, что этот газопровод в каком-либо обозримом времени получил бы разрешение», — подчеркнул вице-канцлер.