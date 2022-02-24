Власти Германии отменили запуск «Северного потока – 2»

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24 февраля 2022, 11:57

газ и деньги, AP/ globallookpress.com

На текущий момент совершенно исключена возможность запуска российского газопровода «Северный поток – 2». В интервью немецкому каналу ARD вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что дело отложено на неопределенный срок.

«Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе «Северный поток - 2» мог бы быть запущен», − цитируют журналисты слова немецкого чиновника.

Ранее американский президент Джо Байден ввёл санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток — 2». Затрагивают ограничения и руководство проекта.

Как сообщалось сегодня, курс американского доллара вырос на 6,91%, до 86,77 руб. после возобновления приостановленных на фоне боевых действий в Донбассе торгов Московской биржи.