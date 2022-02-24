Исторический максимум в 90 руб. обновил курс доллара на Мосбирже

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24 февраля 2022, 10:55

Рубль, ЦБ России/ globallookpress.com

В четверг, 24 февраля курс американского доллара вырос на 6,91%, до 86,77 руб. после возобновления приостановленных на фоне боевых действий в Донбассе торгов Московской биржи.

Журналисты РБК сообщают, что максимальное значение доллара на торговой сессии составило 89,6 рубля – на данный момент этот показатель выше предыдущего рекордного курса на Мосбирже, зафиксированного 21 января 2016 года (₽86). Отмечается, что евро растет на 6,64% — до ₽99,99.

Одновременно с этим Центробанк России начал валютные интервенции для стабилизации курса рубля.

Ранее сегодня стало известно, что вскоре после открытия торгов четверга российский рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ.