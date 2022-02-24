Московская биржа приостановила торги

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24 февраля 2022, 10:29

фото из соцсетей Мосбиржи

Около шести часов утра четверга, 24 февраля, Владимир Путин обратился к нации и объявил о специальной военной операции на Донбассе. Глава российского государства сослался на просьбу о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Вскоре после открытия торгов четверга российский рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ. Индекс Мосбиржи упал на 11,3%. Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро-до 95,2425 рубля. Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет дополнительно сообщено торговой площадкой.