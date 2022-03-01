Лавров заявил, что ситуация с правами и свободами на Украине ухудшается при попустительстве США, Канады и стран ЕС

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1 марта 2022, 14:24 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 1 марта, заявил, что атаки на права и свободы на Украине проводятся при попустительстве Соединенных Штатов, Канады и Европейского союза.

По словам Сергея Лаврова, в настоящий момент на Украине любые признаки инакомыслия влекут за собой самые тяжелые последствия. "На регулярную основу поставлен процесс "очищения" власти от неугодных, нелояльных служащих", – уточнил министр иностранных дел РФ.

Дипломат уточнил, что украинские власти вводят запреты на работу телеканалов и других СМИ. По словам Лаврова, все это осуществляется при откровенном попустительстве США, Канады, стран-членов Евросоюза, которые объявили себя "эталоном демократии".