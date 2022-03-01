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Песков заявил, что разговора Путина с Зеленским в планах пока нет

, 13:47 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что разговора Путина с Зеленским в планах пока нет
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил журналистам во вторник, 1 марта, что разговора Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в планах пока нет.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ, планируется ли у Владимира Путина разговор с Владимиром Зеленским после российско-украинских переговоров, которые состоялись накануне в Белоруссии, подчеркнул: "Нет, пока нет".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сегодня выразил мнение, что итоги переговоров делегаций из РФ и Украины внушают осторожный оптимизм.

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