Песков заявил, что разговора Путина с Зеленским в планах пока нет

Аргументы Недели → Политика 13+

1 марта 2022, 13:47 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил журналистам во вторник, 1 марта, что разговора Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в планах пока нет.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ, планируется ли у Владимира Путина разговор с Владимиром Зеленским после российско-украинских переговоров, которые состоялись накануне в Белоруссии, подчеркнул: "Нет, пока нет".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сегодня выразил мнение, что итоги переговоров делегаций из РФ и Украины внушают осторожный оптимизм.