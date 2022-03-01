Лукашенко выразил мнение, что итоги переговоров РФ и Украины внушают осторожный оптимизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 1 марта, выразил мнение, что итоги переговоров делегаций из России и Украины, которые состоялись накануне, внушают осторожный оптимизм.
"Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер", – подчеркнул Александр Лукашенко.
Белорусский лидер назвал переговорщиков "молодцами и просто красавцами", которые сделали больше, чем было возможно. По мнению Александра Лукашенко, участники встречи блестяще за пять часов выполнили свою работу на первом этапе.