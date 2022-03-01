Зеленский заявил, что в переговорах с Россией пока нет результата, который нужен Киеву

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1 марта 2022, 08:26 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы, которые прошли накануне в Гомельской области, заявил, что пока нет результата, который требуется украинской стороне.

Переговорный процесс состоялся в понедельник, 28 февраля на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Украинский лидер в рамках обращения по итогам первого раунда переговоров между Москвой и Киевом заявил, что к настоящему моменту не достигнут результат, который хотели бы получить власти Украины.