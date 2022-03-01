Зеленский заявил, что в переговорах с Россией пока нет результата, который нужен Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы, которые прошли накануне в Гомельской области, заявил, что пока нет результата, который требуется украинской стороне.
Переговорный процесс состоялся в понедельник, 28 февраля на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.
Украинский лидер в рамках обращения по итогам первого раунда переговоров между Москвой и Киевом заявил, что к настоящему моменту не достигнут результат, который хотели бы получить власти Украины.