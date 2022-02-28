Слуцкий: главный итог переговоров России и Украины в том, что стороны слышат друг друга

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28 февраля 2022, 21:03

Леонид Слуцкий, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Главный итог переговоров делегаций России и Украины заключается в том, что стороны слышат друг друга. О переговорах по ситуации на Украине, которые 28 февраля прошли в Белоруссии, рассказал член российской делегации, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

По словам парламентария, теперь нужно проконсультироваться с главами России и Украины в Москве и в Киеве. "Та фундаментная плита, без которой говорить о том, что данный формат состоялся, было бы невозможно. Но формат состоялся", - заявил Слуцкий журналистам по окончании переговоров России и Украины.

Руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал по итогам первой встречи, что участники на ней подробно прошли всю повестку.