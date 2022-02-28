По окончании переговоров России и Украины Мединский анонсировал новую встречу делегаций на польско-белорусской границе

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28 февраля 2022, 20:39 Источник: РИА Новости

Владимир Мединский, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Переговоры делегаций России и Украины по урегулированию ситуации на Украине продлились почти пять часов. Встреча прошла в Гомельской области Белоруссии. Участники договорились провести новый раунд.

Руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал по итогам первой встречи, что участники на ней подробно прошли всю повестку. Как сказал Мединский, найдены несколько точек, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Он раскрыл, что теперь каждая из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством стран, и состоится новая встреча. Мединский сообщил, что новые переговоры состоятся в ближайшие дни и пройдут на польско-белорусской границе.

Представитель российской делегации на переговорах, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что "стороны услышали друг друга" и "нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса".

Главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - член делегации Украины - рассказал, что Москва и Киев определили приоритетные темы и наметили по ним конкретные решения, во втором раунде переговоров они эти темы получат развитие. "Для Украины основной целью встречи было обсуждение прекращения огня", - заявил Подоляк.