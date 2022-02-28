Представитель делегации РФ Слуцкий: Россия и Украина нашли важные пункты для достижения прогресса

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28 февраля 2022, 19:47

Российская делегация на переговорах с Украиной, фото: vk.com/leonid__slutsky

Член российской делегации на переговорах с украинской делегации Леонид Слуцкий в понедельник заявил, что представители Российской Федерации и Украины нашли важные пункты, по которым может быть достигнут прогресс.

Слуцкого - председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам, председателя правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" - цитирует ТАСС. Перед переговорам Слуцкий выразил надежду, что "заявления Зеленского о желании мира - не пустые слова".

По данным БелТа, руководитель делегации РФ Владимир Мединский заявил, что российская и украинская стороны в ходе переговоров нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Переговоры прошли в Белоруссии 28 февраля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины.

Сегодня в ходе разговора с Макроном Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине - это признание суверенитета Российской Федерации над Крымом, демилитаризация и денацификация Украины.