Путин заявил, что планы Украины создать ядерное оружие – это не пустая бравада

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21 февраля 2022, 22:26

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны вечером в понедельник заметил, что заявления о планах Украины создать собственное ядерное оружие – это не пустая бравада.

Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в мире с появлением подобного оружия у Киева изменится самым кардинальным образом, вследствие чего российская сторона не может не реагировать.

Глава РФ добавил, что Украине создать ядерное оружие будет проще, чем другим странам, особенно при технологической поддержке зарубежных государств.