Владимир Зеленский: Украина может пересмотреть свой отказ от ядерного оружия

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19 февраля 2022, 19:11 Источник: РБК

Владимир Зеленский, George Cracknell Wright/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Киев инициирует саммит стран — участниц Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году и предусматривающего отказ Украины от ядерного оружия. В случае отказа от саммита, Киев может признать документ недействительным.

«Созвать [консультации] поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», — заявил президент Украины.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной. Он предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного вооружения.