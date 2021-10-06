Россию обвиняют в нарушении Будапештского меморандума

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

6 октября 2021, 14:10 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Россия никогда не нарушала положения Будапештского меморандума, поскольку данный документ не обязывает Российскую Федерацию «принуждать часть Украины» оставаться в составе этой страны.

Об этом на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил представитель российской делегации Денис Лозинский. Таким образом он ответил на обвинения украинской стороны в нарушении меморандума из-за присоединения Крыма к России в 2014 году.

«Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения», — цитирует Лозинского РИА Новости.

Дипломат также назвал обвинения в нарушении меморандума относительно гарантий безопасности Украины беспочвенными и добавил, что это «проявление антироссийской пропаганды».

Присоединение Крыма и Севастополя к России в 2014 году он назвал «единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов» на фоне «разгула национал-радикальных элементов на Украине».

Будапештский меморандум — подписанный в 1994 году документ, в котором заявляются гарантии безопасности Украине в связи с присоединением страны к Договору о нераспространении ядерного оружия. Документ подписали главы России, Украины, Великобритании и США.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.

Несмотря на это, Украина, США и их союзники отказываются признавать итоги голосования. В связи с присоединением Крыма, Россию неоднократно обвиняли в нарушении Будапештского меморандума. Москва же неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости