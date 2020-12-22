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Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для парламентариев

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для парламентариев
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полномочия депутата Государственной думы или сенатора должны быль прекращены в случае обнаружения у него иностранного гражданства.

Согласно последней информации, изменения вносятся в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

В данном документе содержится информация о том, что новым основанием для досрочного прекращения полномочий депутата или сенатора является выявление у него иностранного гражданства или же несоблюдение им требований к срокам проживания на территории субъекта РФ.

Отметим, что ранее полномочия парламентария прекращались лишь после обнаружения у него иностранных счетов или вкладов.

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