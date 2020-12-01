Пискарев заявил, что запрет на двойное гражданство для чиновников защитит суверенитет страны

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1 декабря 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Пискарев. Фото: сайт ГД

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что запрет на наличие иностранного гражданства у различных групп госслужащих, реализует концепцию, закрепленную в ходе всенародного голосования по Конституции.

Так парламентарий прокомментировал внесенный президентом РФ законопроект о запрете для госслужащих иметь иностранное гражданство.

«Граждане России должны быть уверены, что при реализации государственной политики и принятии судьбоносных для страны решений чиновники не находятся под влиянием зарубежных «доброжелателей» и не действуют в интересах другого государства», – заявил Пискарев.