Путин внес в Госдуму проект, запрещающий иностранное гражданство для госслужащих

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30 ноября 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь иностранное гражданство.

Целью законопроекта является уточнение положений отдельных законов, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство, сообщает RT.

Летом 2020 года российский лидер подписал указ о запрете на иностранное гражданство президенту, премьеру, его заместителям, министрам и главам других федеральных органов исполнительной власти. Также не имеют права иметь иностранное гражданство сенаторы и депутаты.

Ранее сообщалось, что иностранным родственникам граждан России упростили въезд в страну.