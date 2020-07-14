Турция ответила Евросоюзу по поводу собора Святой Софии

Аргументы Недели → Политика 13+

14 июля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Мевлют Чавушоглу, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на критику со стороны ЕС по поводу изменения статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, напомнив о мечетях в Испании, которые стали христианскими церквями.

Не будут же они, по словам министра, осуждать испанцев и выступать с требованиями обратно превратить в мечети. Эта тема связана с суверенитетом, отметил глава турецкого МИД."Как наши предки хранили Айя-Софию, так и мы будем ее хранить. Там будут проводиться намазы, но и доступ для посетителей тоже будет открыт", - уверил Чавушоглу журналистов в Анкаре.

Эрдоган назвал дату первого богослужения для мусульман в соборе Святой Софии.

Государственный совет Турции 10 июля отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии. Он заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение Анкары сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. Такое решение принято на основании желания и воли народа.