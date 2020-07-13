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В Евросоюзе предлагают отменить решение Анкары по собору Святой Софии

, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Евросоюзе предлагают отменить решение Анкары по собору Святой Софии
Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

Совет ЕС осудил решение Анкары сделать в соборе Святой Софии мечеть и призвал к его отмене.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что оно вызовет межконфессиональный раскол.

«Это решение вызывает озабоченность, поскольку оно спровоцирует раскол между разными приверженцами разных конфессий, что подорвет все наши усилия по продвижению диалога и сотрудничества», – заявил Боррель.

Он также добавил, что «министры поддержали призыв к турецким властям отменить это решение».

ДВа

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