В ДУМ РФ не считают оскорбительным превращение собора Святой Софии в мечеть

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13 июля 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов. Фото: Facebook Дамира Мухетдинова.

Возвращение собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети не является оскорбительным актом.

Так считает первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.

На своей странице в Facebook духовный лидер написал, что «возвращение Айя-Софии статуса мечети, каковой она столетиями и была – вплоть до 1935 года, не является оскорбительным актом, если кого-то не оскорбляет сама внутренняя самостоятельность Турции в подобных вопросах».

Первый замглавы ДУМ РФ также отметил, что «конец ее музейной истории – это вовсе не ее конец в качестве памятника архитектуры со всем сопутствующим такому статусу комплексом «поддерживающих» мер».