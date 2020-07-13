В ДУМ РФ не считают оскорбительным превращение собора Святой Софии в мечеть
13 июля 2020, 16:52[ «Аргументы Недели» ]
Возвращение собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети не является оскорбительным актом.
Так считает первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.
На своей странице в Facebook духовный лидер написал, что «возвращение Айя-Софии статуса мечети, каковой она столетиями и была – вплоть до 1935 года, не является оскорбительным актом, если кого-то не оскорбляет сама внутренняя самостоятельность Турции в подобных вопросах».
Первый замглавы ДУМ РФ также отметил, что «конец ее музейной истории – это вовсе не ее конец в качестве памятника архитектуры со всем сопутствующим такому статусу комплексом «поддерживающих» мер».
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