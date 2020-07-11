Эрдоган заявил, что мнение других стран не изменит решение о смене статуса Айя-Софии

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11 июля 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что мнение других стран не повлияет на намерение Анкары сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. Такое решение принято на основании желания и воли народа.

Он также отметил, что те, кто критикуют действия Турции, не в силах бороться с исламофобией на своей территории.

Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Тем самым власти республики теперь имеют законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть.

Президент Турции Реджеп Эрдоган позднее подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал его решение.