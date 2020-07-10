В Совете Федерации прокомментировали превращение собора Святой Софии в мечеть

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10 июля 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

константин Косачев, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал его решение.

Косачев считает, что "Анкаре предстоит теперь выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса и терять свой авторитет в качестве важного регионального игрока". Крайне негативная реакция будет во всем христианском мире на решение Госсовета Турции. Это не просто внутреннее решение страны, поскольку "собор – величайшая реликвия мирового христианства, имеющая непосредственное отношение к его истории".