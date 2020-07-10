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Власти Турции разрешили превратить Собор Святой Софии в мечеть

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Турции разрешили превратить Собор Святой Софии в мечеть
собор Святой Софии в Стамбуле, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Тем самым власти республики теперь имеют законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть.

Ранее Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента. Против этого решения выступили все церкви мира, в числе первых РПЦ. Сегодня по этому поводу ЮНЕСКО сделала заявление, в котором настоятельно просит Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и прекратить обсуждение на тему превратить его в мусульманскую мечеть. 

«Святая София в качестве части «Исторических районов Стамбула» входит в список всемирного наследия как музей. Это влечет за собой ряд правовых обязательств и обязанностей. Таким образом, государство должно обеспечить, чтобы исключительная всеобщая ценность объектов на этой территории никак не изменялась», — сказано в заявлении.

Построенный в VI веке тогда еще в Константинополе собор Святой Софии до сих пор остается не только одним из известнейших, но и крупнейших христианских храмов мира. После захвата города турками в 1453 году он стал мечетью, но в 1935 году превращен в музей - посетителям вновь открыли ранее заштукатуренные мозаики. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

НС

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