РПЦ осуждает намерение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть

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2 июля 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

собор Святой Софии в Стамбуле, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов прокомментировал идею властей Турции пересмотреть статус собора святой Софии в Стамбуле и превращении его в мечеть.

Ранее Верховный суд Турции принял постановление, которое дает право президенту Эрдогану своим указом изменить статус Святой Софии. СМИ также сообщают, что в ближайшее время там может пройти мусульманское богослужение.

Построенный в VI веке тогда еще в Константинополе собор Святой Софии до сих пор остается не только одним из известнейших, но и крупнейших христианских храмов мира. После захвата города турками в 1453 году он стал мечетью, но в 1935 году превращен в музей - посетителям вновь открыли ранее заштукатуренные мозаики. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Значение этого памятника в истории и истории культуры огромно", — сказал Николай Балашов. Он напомнил, что "в этом соборе крестилась святая Ольга — бабушка князя Владимира, которая стала первым светочем христианства на Руси". По его словам, попытка начать мусульманские богослужения в данном месте является неуважением к христианам. "Происходит на наших глазах попытка серьёзного сбоя сложившихся в мире балансов", - подчеркнул представитель РПЦ. Балашов добавил, что в этом случае формальная реакция невозможна, поскольку собор не принадлежит РПЦ.