Эрдоган назвал дату первого богослужения для мусульман в соборе Святой Софии
10 июля 2020, 22:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
24 июля в соборе Святой Софии, который из музея преобразовали в мечеть, состоится первый пятничный намаз.
Об этом в ходе обращения к нации заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что подготовку традиционной еженедельной массовой молитве «завершит быстро».
Эрдоган подчеркнул, что платный вход в Святую Софию будет отменен, посетить собор бесплатно смогут все желающие – как местные жители, так и иностранцы, как мусульмане, так и представители других религий.
Ранее турецкий депутат объяснил решение Эрдогана по превращению собора Святой Софии в мечеть.
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