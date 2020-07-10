Эрдоган назвал дату первого богослужения для мусульман в соборе Святой Софии

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10 июля 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: kremlin.ru

24 июля в соборе Святой Софии, который из музея преобразовали в мечеть, состоится первый пятничный намаз.

Об этом в ходе обращения к нации заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что подготовку традиционной еженедельной массовой молитве «завершит быстро».

Эрдоган подчеркнул, что платный вход в Святую Софию будет отменен, посетить собор бесплатно смогут все желающие – как местные жители, так и иностранцы, как мусульмане, так и представители других религий.

Ранее турецкий депутат объяснил решение Эрдогана по превращению собора Святой Софии в мечеть.