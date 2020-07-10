Турецкий депутат объяснил решение Эрдогана по превращению собора Святой Софии в мечеть

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10 июля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Kremlin Pool/Global Look Press

Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз вечером в пятницу, 10 июля, объяснил решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть. Об этом стало известно ранее сегодня.

По словам депутата, данный шаг продиктован стремлением Эрдогана заработать политические очки, завоевать расположение электората и оправдать ожидания определенных кругов. Йылмаз также убежден в том, что действующий лидер Турции намерен извлечь из данного решения выгоду ради собственного политического выживания.

Депутат турецкого парламента уверен, что международное сообщество непременно отреагирует на превращение собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, однако это не изменит положения вещей – власти будут настаивать на том, что речь идет исключительно о "суверенном решении страны".