Турецкий депутат объяснил решение Эрдогана по превращению собора Святой Софии в мечеть

Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз вечером в пятницу, 10 июля, объяснил решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть. Об этом стало известно ранее сегодня.
По словам депутата, данный шаг продиктован стремлением Эрдогана заработать политические очки, завоевать расположение электората и оправдать ожидания определенных кругов. Йылмаз также убежден в том, что действующий лидер Турции намерен извлечь из данного решения выгоду ради собственного политического выживания.
Депутат турецкого парламента уверен, что международное сообщество непременно отреагирует на превращение собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, однако это не изменит положения вещей – власти будут настаивать на том, что речь идет исключительно о "суверенном решении страны".
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