Власти Греции сочли ситуацию с собором Святой Софии «открытым вызовом» миру

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10 июля 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

собор Святой Софии, pixabay.com

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони вечером в пятницу, 10 июля, назвала решение Турции превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть "открытым вызовом всему цивилизованному миру".

Ранее Госсовет Турции аннулировал решение о превращении собора Святой Софии в музей, принятое в 1934 году. После этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть и начале проведения там мусульманских богослужений.

Лина Мендони подчеркнула, что решение, которое было принято властями Турции, является результатом политической воли президента страны, а также "открытым вызовом всему цивилизованному миру", признающему уникальную ценность и универсальность собора Святой Софии как памятника.