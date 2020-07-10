Власти Греции сочли ситуацию с собором Святой Софии «открытым вызовом» миру

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони вечером в пятницу, 10 июля, назвала решение Турции превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть "открытым вызовом всему цивилизованному миру".
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение о превращении собора Святой Софии в музей, принятое в 1934 году. После этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть и начале проведения там мусульманских богослужений.
Лина Мендони подчеркнула, что решение, которое было принято властями Турции, является результатом политической воли президента страны, а также "открытым вызовом всему цивилизованному миру", признающему уникальную ценность и универсальность собора Святой Софии как памятника.
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