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В РПЦ сожалеют, что Турция не учла ее обеспокоенность перспективой смены статуса собора Святой Софии

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В РПЦ сожалеют, что Турция не учла ее обеспокоенность перспективой смены статуса собора Святой Софии
Храм Христа Спасителя, pixabay.com

Русская православная церковь выразила сожаление в связи с тем, что турецкими властями не была услышана ее обеспокоенность перспективой превращения собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подчеркнул, что решение Государственного совета Турции отменить постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея "не направлено на примирение существующих противоречий". 

Более того, в РПЦ считают, что данный шаг способен привести к еще большим разделениям.

ЕТ

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