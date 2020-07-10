В РПЦ сожалеют, что Турция не учла ее обеспокоенность перспективой смены статуса собора Святой Софии

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10 июля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Храм Христа Спасителя, pixabay.com

Русская православная церковь выразила сожаление в связи с тем, что турецкими властями не была услышана ее обеспокоенность перспективой превращения собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подчеркнул, что решение Государственного совета Турции отменить постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея "не направлено на примирение существующих противоречий".

Более того, в РПЦ считают, что данный шаг способен привести к еще большим разделениям.