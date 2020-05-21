ООН заявила об опасности новой гонки вооружений из-за разрыва договоров России и США

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21 мая 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, флаг ООН

Организация Объединенных Нацией сообщила о своей обеспокоенности по поводу выхода Вашингтона из Договора по открытому небу. Такое решение грозит очень опасными последствиями.

Как заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, "мы обеспокоены эрозией российско-американского режима контроля над вооружениями". Выход Штатов из Договора по открытому небу может приведести к новой гонке вооружений.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вынуждены выйти из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не придерживается прописанных в нем требований. В МИДе прокомментировали сообщения о выходе США из Договора по открытому небу