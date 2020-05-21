В МИДе прокомментировали сообщения о выходе США из Договора по открытому небу

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21 мая 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости, ТАСС

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, здание МИД РФ

По словам главы департамента по нераспространению и контролю за вооружениями Владимира Ермакова, Вашингтон пока не уведомлял Москву о выходе, но если это произойдет, "будет, конечно, прискорбно".

Ермаков с сожалением отметил, что "это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор — ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе".

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко считает, что выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу нанесет удар европейской системе военной безопасности. А она и так ослаблена "предыдущими шагами администрации, в частности выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а еще раньше отказом НАТО ратифицировать соглашение об адаптации ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе)".

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу объявит России о выходе из Договора по открытому небу,