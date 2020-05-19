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Пушков прокомментировал предложение Жириновского ликвидировать Совфед

, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков прокомментировал предложение Жириновского ликвидировать Совфед
Алексей Пушков. Фото: соцсети

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал предложение Владимира Жириновского ликвидировать верхнюю палату Федерального собрания. По словам лидера ЛДПР, в России большое количество «ненужных депутатов и чиновников».

Пушков заявил, что заявления Жириновского не относятся к реальной политике. Сенатор уверен, что таким способом Жириновский старается обратить на себя внимание «в условиях инфовакуума и концентрации внимания на коронавирусе», но на деле за этими словами нет «ничего серьезного». «Продолжения эта риторика иметь не будет», - высказал свое мнение парламентарий в соцсети.

АБ

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